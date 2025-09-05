Haberler

Bilecik'te Samanlıkta Yangın: Yaralanan Yok

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralanan olmadı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde samanlık olarak kullanılan bir ahırda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay, öğleden sonra saat 14.15 sıralarında Pazaryeri ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ç. isimli şahsa ait samanlık olarak kullanılan ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

