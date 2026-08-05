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Bozüyük'te vatandaşlara sahte para uyarısı

Bozüyük'te vatandaşlara sahte para uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, 3 kıraathaneyi ziyaret ederek vatandaşlara sahte paranın ayırt edilmesi, dolandırıcılık yöntemleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı gibi konularda bilgilendirme yaptı. Broşür dağıtan ekipler, şüpheli durumların 112'ye bildirilmesini istedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan 3 kıraathane ziyaret edildi. Ziyaretlerde vatandaşlara sahte paranın ayırt edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken, sahte para ile karşılaşılması halinde izlenmesi gereken yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında da bilgi verildi.

Polis ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, sahte para ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması, şüpheli durumların ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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