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Bilecik'te PKK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Bilecik merkezli olarak 2 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında bir şüpheli Malatya'da, diğer şüpheli ise Tekirdağ'da tutuklandı.

Bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen Bilecik merkezli eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 1 şüpheli şahıs Malatya, 1 şüpheli şahıs ise Tekirdağ ilinde yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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