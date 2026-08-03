Bilecik’te ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyü Kızıldamlar Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, çalışmalara 2 asayiş timinin yanı sıra 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopter katıldı. Havadan ve karadan yürütülen koordineli çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı