Bilecik'te Orman Yangınında Evlerini Kayıp Eden Çifte Vali'den Destek Ziyareti

Bilecik'te geçtiğimiz gün çıkan orman yangınında Osmaniye'deki evleri yanan yaşlı çiftin kurulan geçici barınma merkezindeki konteyner evlerindeki ilk sabah kahvaltısına Vali Faik Oktay Sözer de konuk oldu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gün havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, geçen hafta pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alımıştı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edilmişti. Osmaneli'nin Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde yangında 20 haneden 15'i kül olurken, 899 büyük ve 35 küçükbaş hayvan da telef olmuştu. Bölgeye AFAD tarafından 16 adet konteyner yerleştirilirken, köylüler içlerine yerleşmeye başladı. 75 yaşındaki Şerafettin Çetinkaya ve 71 yaşındaki eşi Seydi Çetinkaya da evlerini kaybettikleri yangın sonrası oluşturulan geçici barınma merkezine yerleşti. Yaşlı çifti ziyaret eden Vali Faik Oktay Sözer, ilk sabah kahvaltılarına konuk oldu.

Vali Sözer, çifte devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Sözer, "Bu topraklarda bir ömür emek veren elleri şimdi biz tutuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi. - BİLECİK