Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

Bilecik'te Öğrenci Türk Bayrağına Sahip Çıktı

Bilecik'te Öğrenci Türk Bayrağına Sahip Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak, polis aracındaki Türk bayrağının üzerindeki karları temizleyerek milli değerlere sahip çıktığını gösterdi. Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, öğrenciye ödül takdim etti.

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu görünce eliyle karları temizleyen 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak'ı kaymakam ödüllendirdi.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşandı. Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait aracın üzerinde bulunan Türk bayrağının karla kaplandığını fark etti. Elleriyle bayrağın üstündeki karı temizleyen Karabacak'ın bu davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye gündeminde büyük yer bulan 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak'ın yaptığı bu güzel davranış Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'den de karşılıksız kalmadı. Kaymakam Tuncer, Mustafa'yı evinde ziyaret ederek, Türk bayrağına ve milli değerlere gösterdiği duyarlılıktan ötürü kendisini tebrik etti. Küçük kahramana çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam Tuncer, bu örnek davranışı ödüllendirdi.

"Söğüt gibi tarihi ve milli değerlerin simgesi olan bir ilçede, ecdadımızın sancağına sahip çıkan bu örnek davranış"

Ziyaret sırasında Kaymakam Tuncer, şu ifadelere yer verdi; "Söğüt gibi tarihi ve milli değerlerin simgesi olan bir ilçede, ecdadımızın sancağına sahip çıkan bu örnek davranış; vatan sevgisinin yaşla sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır' sözlerini hatırlatan bu anlamlı olay, milletimizin değerlerine olan bağlılığını da gururla ortaya koydu" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.