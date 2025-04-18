Bilecik'te Öğrenci Türk Bayrağına Sahip Çıktı

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu görünce eliyle karları temizleyen 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak'ı kaymakam ödüllendirdi.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşandı. Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait aracın üzerinde bulunan Türk bayrağının karla kaplandığını fark etti. Elleriyle bayrağın üstündeki karı temizleyen Karabacak'ın bu davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye gündeminde büyük yer bulan 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak'ın yaptığı bu güzel davranış Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'den de karşılıksız kalmadı. Kaymakam Tuncer, Mustafa'yı evinde ziyaret ederek, Türk bayrağına ve milli değerlere gösterdiği duyarlılıktan ötürü kendisini tebrik etti. Küçük kahramana çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam Tuncer, bu örnek davranışı ödüllendirdi.

"Söğüt gibi tarihi ve milli değerlerin simgesi olan bir ilçede, ecdadımızın sancağına sahip çıkan bu örnek davranış"

Ziyaret sırasında Kaymakam Tuncer, şu ifadelere yer verdi; "Söğüt gibi tarihi ve milli değerlerin simgesi olan bir ilçede, ecdadımızın sancağına sahip çıkan bu örnek davranış; vatan sevgisinin yaşla sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır' sözlerini hatırlatan bu anlamlı olay, milletimizin değerlerine olan bağlılığını da gururla ortaya koydu" şeklinde konuştu. - BİLECİK