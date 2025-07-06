Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü Mirza Kerem Topaktaş hayatını kaybetti, yolcu Yiğiter Ç. ağır yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolu Akasya Altı Şehir Mezarlığı karşısında meydana geldi. Kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halindeki 41 AYM 128 plakalı motosiklet sürücüsü Mirza Kerem Topaktaş (20) virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet takla atarak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerine hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Yiğiter Ç. (20) ağır yaralandı. Ağır yaralı yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Topaktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, motosikletin çekiciyle götürülmesiyle normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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