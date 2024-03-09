Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Motosiklet Denetimlerinde 18 Sürücüye 37 Bin 170 TL Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 18 motosiklet sürücüsüne toplamda 37 bin 170 TL idari para cezası uygulandı. Araştırmalar, motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının hız ve şerit ihlali gibi unsurlardan kaynaklandığını gösteriyor.

Bilecik'te yapılan motosiklet denetimlerinde 18 motosiklet sürücüsüne 37 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan araştırmalarda meydana gelen her 3 trafik kazasından 1'i motosiklet sürücülerinin karışmış olduğu kazalar ve en önemli unsurları ise hız ile şerit ihlali yapmaları olduğu açıklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; 77 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilerek, 18 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden kurallara uymama gerekçesi ile toplam 37 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik kurallarına uyalım, can güvenliğimizi koruyalım" mesajını verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bilecik Motosiklet Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title