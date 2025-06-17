Bilecik'te Kadının Ölümü ve Kayıp Kocası ile İlgili Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te dün evinde ölü bulunan kadının kayıp olan ve polis tarafından aranan kocasının aracı Sakarya Nehri kenarında park halinde bulunurken, şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün gece Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi'nde meydana geldi. Sibel Güneş adlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler, okulda olan özel gereksinimli oğlunun yanına giderek evin anahtarını aldı. Çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmaları ve nöbetçi savcının da incelemeleri sonrasında, Sibel Güneş'in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra belli olacağı öğrenildi.

Babanın telefonları kapalı

Polis, Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e cep telefonundan ulaşamayınca şüpheli şahsı arama çalışmalarına başladı. Şahsın dün saat 14.30'da evden 26 UH 333 plakalı araçla ayrıldığı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Bilecik'ten bir polis ekibi Güneş'i aramak için yola çıkarken, araç dün Osmaneli-İznik kavşağını geçince 600 metre ileride Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde buldu. Bugün jandarma ve AFAD ekipleri hem Sakarya Nehri'nden hem de karadan İbrahim Güneş'i arama çalışmalarına başladı.

2 gün izin almış

Öte yandan ikilinin özel gereksinimli çocuklarını her sabah servise Sibel Güneş'in indirdiği, dün sabah ise babanın çocuğuna "Annen hasta" diyerek kendi indirdiği ortaya çıktı. Babanın çalıştığı iş yerinden Pazartesi ve Salı günleri için izin aldığı öğrenildi. - BİLECİK