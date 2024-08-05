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Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' suçundan aranan şüpheli, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te hırsızlık suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Açık Ceza İnfaz Kurumu Gölpazarı Bozüyük Bilecik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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