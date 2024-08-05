Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' suçundan aranan şüpheli, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te hırsızlık suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK