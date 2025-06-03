Bilecik'te Eğitim Uçağı Kaza Yaptı

Bilecik'te kaza kırıma uğrayan eğitim uçağı ters döndü

BİLECİK - Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı Bilecik semalarında yaşanan teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters döndü, pilotu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan hava alanından sabah saatlerinde kalkan eğitim uçağı pilotu D. K. (22), Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi. Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Olayı gören belde sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı bayan pilotu, yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, yaralı pilotun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.