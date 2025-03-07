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Bilecik'te Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi, 2 Kişi Tutuklandı

Bilecik'te Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi, 2 Kişi Tutuklandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 kişi, bir vatandaştan ziynet eşyası ve nakit para alırken yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Bilecik'te kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaştan ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilerek yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaştan ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilen B.C.S. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz konuyla ilgili olarak; "Vatandaşları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, telefonla kendilerini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara inanmayın" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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