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"Depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan şahsın üzerinden çıkan para şoke etti

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Bilecik'te "Hatay'dan geldim, depremzedeyim" diyerek vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden 35 bin TL çıkan kadına idari para cezası uygulandı.

Bilecik kent merkezinde dün gece bir kıraathanede, "Hatay'dan geldim, depremzedeyim" diyerek dilencilik yapan bir şahsın ihbarı üzerine, Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zabıta Amiri Özgür Özmen ile Murat Sabit Çelik, Aydın Kurtuldu, Macit Öz ve Koray Uçak kentteki tüm kıraathaneleri gezdi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN PARA ŞOKE ETTİ

Bir kıraathanede aynı söylemlerle dilencilik yapan Hatice Y. isimli kadın dilenirken yakalandı. Şahıs Zabıta Müdürlüğüne götürülürken üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Şahsın üzerinden 35 bin TL çıktı.

"VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Dilencilere itibar edilmemesi uyarısında da bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz. Bununla ilgili bir ekip kurduk ve arkadaşlarımız bir dilenciyi üzerinde 35 bin TL'ye yakın para ile yakaladı. Bizler bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

"DİLENCİLİK MESLEK HALİNE GELMESİN"

Açıklamasında "Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz" ifadelerini kullanan Öndersev "Vatandaşlarımızın bu tür durumları duymaları veya karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bilecik'te bu tür durumların yaşanmamasını istiyoruz. Bununla ilgili sıkı denetimlerimiz hep devam edecek" dedi.

BURSA'DAN GELİP BİLECİK'TE DİLENMİŞ

Zabıta Müdürü Öndersev, dilencilerin para toplama konusunda çeşitli yalan ifadelerle vatandaşları ikna ettiği ve mağdur olmalarına sebep olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan üzerinden 35 bin TL çıkan Hatice Y.'ye kabahatler kanununa göre idari para cezası uygulanırken şahsın Bursa'nın Yenişehir ilçesinden geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp li biri hükümeti eleştirirken, deprem bölgesine 60 milyar dolar harcadınız hala evleri teslim edemediniz diyor. doğru 60 milyar dolar harcandı zira 120 milyar dolar civarında zarar var. ülke rayından çıkmadan deprem konutları yapılmaya devam ediyor. ama bunu söylerken memur maaşlarını ödemek için bile dışarıdan borç isteyen, bir kitapçık fırlatılması ile ülkede ekonomik depreme sebep olan sol iktidarları hatırlıyor mu acaba

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