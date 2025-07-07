Bilecik'te Cinayet Zanlısı Kendini İhbar Etti

Bilecik'te bir kişiyi öldürerek olay yerinden kaçan şahıs kendi kendini ihbar edince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükelmalı köyü yolundaki bir tarlada, Ogün Akçin ile Gazi Uzun arasında sulama motoru nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gazi Uzun yanında taşıdığı silahla Ogün Akçin'e ateş etti. Ogün Akçin olay yerinde hayatını kaybederken cinayet zanlısı Gazi Uzun olay yerinden kaçmıştı

Jandarmayı arayıp yerini söyledi.

Olayın ardından Bilecik ve tüm ilçelerdeki emniyet jandarma birimleri harekete geçerek, kaçan Gazi Uzun yakalama çalışmaları başlatmıştı. Şahıs geçtiğimiz gün jandarmayı arayarak Pazaryeri'ne bağlı Günyurdu Köyü'nde saklandığı yeri söyledi. Ekipleri şahsı köyden alarak sorgusu için Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Şahıs buradaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK