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Bilecik'te Biçerdöver Operatörlerine Yangın Uyarısı

Bilecik'te Biçerdöver Operatörlerine Yangın Uyarısı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hasat öncesi biçerdöver operatörleri ve tarla sahipleri yangın riskine karşı bilgilendirildi. Bakım, söndürücü tüp bulundurma, yakıt ikmali ve acil durumlarda 112'ye ihbar konularında uyarılar yapıldı.

Bilecik'te biçerdöver operatörlerine yangın uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Akçakavak, Alıç ve Keskinköy köylerinde gerçekleştirilen çalışmada, hasat döneminde meydana gelebilecek yangın riskine karşı biçerdöver operatörleri ve tarla sahipleri bilgilendirildi. Bilgilendirme kapsamında, biçerdöverlerin günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölümlerinde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, araçlarda çalışır durumda en az iki adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli alanda yapılması, elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza veya kaçak bulunması halinde hasada başlanmaması, aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda dikkatli olunması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması ile biçerdöver veya balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, çıkabilecek bir yangın durumunda ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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