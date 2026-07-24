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Bilecik'te Jandarmadan Biçerdöver Operatörlerine Yangın Eğitimi

Bilecik'te Jandarmadan Biçerdöver Operatörlerine Yangın Eğitimi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu ve Sarıhacılar köylerinde hasat döneminde tarla yangınlarını önlemek amacıyla biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine eğitim verdi. Eğitimde, yangın tedbirleri, bakım kontrolleri, yangın söndürme tüpleri ve güvenli çalışma kuralları anlatılırken, yangın durumunda 112'ye ihbar yapılması gerektiği vurgulandı.

Bilecik'te jandarma ekipleri, biçerdöver operatörlerine yangın eğitimi verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu ve Sarıhacılar köylerinde hasat döneminde yaşanabilecek tarla yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine, hasat sırasında alınması gereken yangın tedbirleri anlatıldı. Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmede, biçerdöverlerin günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölümünde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, araçlarda çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli alanda yapılması, elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza veya kaçak bulunması halinde hasada başlanmaması, aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması ile biçerdöver veya balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, çıkabilecek bir yangın durumunda ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini belirterek, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin hasat sezonu boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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