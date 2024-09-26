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Genç kadını yaralayan bıçaklı saldırganın savunması pes dedirtti

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Tokat'ta tanımadığı genç kadına kaldırımda yürürken bıçakla saldıran İbrahim Bolat ilk ifadesinde, "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" dedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, S.G. adlı genç kadın yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri İbrahim Bolat'ı gözaltına aldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaldırımda yürürken sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan S.G., olay sonrası kaçmaya çalışırken saldırganla kısa bir kovalamaca yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı kadını Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadının vücudunun birkaç bölgesinde kesikler oluştuğu belirtildi.

ÖNCE BAŞKA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın hemen ardından yaptığı ilk incelemelerde, iddialara göre akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen M.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Ancak bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda saldırının başka bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

İLK İFADESİ

Bunun üzerine polis ekipleri, İbrahim Bolat isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde, "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" diyen Bolat'ın psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını derinleştirerek devam ediyor.

Genç kadını yaralayan bıçaklı saldırganın savunması pes dedirtti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Erbaa Tokat Suç

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