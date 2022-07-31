Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladıktan sonra canlı yayın açtı - Haberler

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Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladıktan sonra canlı yayın açtı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Onur A. boşanmak isteyen ve bu kararından vazgeçmeyen eşi Rabia D. A.'yı defalarca bıçakladıktan sonra talihsiz kızın hesabından canlı yayın açtı. Şahsın yayında kullandığı, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik" şeklindeki ifadeler büyük tepkiye neden oldu.

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Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de ikamet eden ve eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A. (26), bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı. Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia D. A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladıktan sonra canlı yayın açtı

Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan Onur A., saldırının ardından eşinin telefonunu da yanına alarak bölgeden uzaklaştı. Rabia D. A.'nın sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yapan Onur A., "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kah... yapılmazmış kardeş" şeklinde konuştu.

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladıktan sonra canlı yayın açtı

Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., Çameli ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı. Eşini boşanmaktan vazgeçiremeyince öfkeye kapıldığı belirtilen ve daha önceden de aynı gerekçe ile intihara teşebbüs ettiği öğrenilen koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladıktan sonra canlı yayın açtı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Caydırıcı cezalar olmadıkça daha çok insanlar ölür

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