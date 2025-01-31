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Beytüşşebap Kaymakamı Askerlerle Bir Araya Geldi

Beytüşşebap Kaymakamı Askerlerle Bir Araya Geldi
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Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Kato Dağı'ndaki Tuzluca askeri üssünde görevli askerlerle bir araya geldi. İncelemelerin ardından askerlerle mangal yaparak öğle yemeği yedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Kato Dağı'nda görevli askerle bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, Kato Dağı'nda Tuzluca askeri üs bölgesinde görevli askerler bir araya geldi. Taşkıran, incelemelerde bulunduktan sonra Mehmetçikle beraber mangal yakıp öğle yemeği yedi. Hatıra fotoğrafının ardından Taşkıran, bölgeden ayrıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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