Beyşehir'de Traktör Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesi'nde yaşandı. Ulvi Uğuz'a ait traktör, iddiaya göre el freninin çekilmesinin unutulması sebebiyle aniden hareket etti. Traktörün altında kalan Ulvi Uğuz ağır yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Uğuz, yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Ulvi Uğuz, Konya'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA