Beyşehir'de Traktör Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde el freninin çekilmemesi sonucu traktörün altında kalan çiftçi Ulvi Uğuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesi'nde yaşandı. Ulvi Uğuz'a ait traktör, iddiaya göre el freninin çekilmesinin unutulması sebebiyle aniden hareket etti. Traktörün altında kalan Ulvi Uğuz ağır yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Uğuz, yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Ulvi Uğuz, Konya'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
