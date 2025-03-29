Beyşehir'de Trafik Kazası: Beton Mikseri Otomobile Çarptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde beton mikserinin önüne çıkan otomobille çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Kavşağı istikametinde seyir halinde olan bir hazır beton mikseri önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil ters dönerken yol kenarına savrulup mikserin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Beton mikseri şeritte bir süre ilerledikten sonra yavaşlayarak durabildi. İlçenin en işlek caddesinde yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA