Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir Hüyük Kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan 34 TP 3317 plakalı otomobil ile 07 BNZ 185 plakalı otomobil Çiftlik Mahallesi yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birisi araziye savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri E.Ö. ile S.K. ve araçlarda yolcu olarak bulunan E.K., N.H., M.A. ve M.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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