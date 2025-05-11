Beyşehir'de Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Parkta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta çıkan kavgada bıçaklanan genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada omuzundan bıçaklanan S.M. yaralandı. İhbar üzerime olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.M. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kavgaya karıştığı iddia edilen şüpheliler E.G. ile M.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.