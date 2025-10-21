Beyşehir'de Gölde Karavanda Yaşayan Adamdan Haber Alınamıyor

Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında karavanda yaşayan 65 yaşındaki A.Ç.'den günlerdir haber alınamıyor. Tanıyanların ihbarı sonrası arama çalışmaları başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında karavanda yaşayan bir kişiden haber alamayan tanıyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine şahsı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yeni Mahalle, Öğretmenevi karşısındaki göl kıyısında bulunan çekme karavanda yaşayan 65 yaşlarındaki A.Ç.'den günlerdir haber alamadıklarını ve telefonlarından da kendisine ulaşılamadıklarını belirten şahsı tanıyanların sağlık durumundan endişelenip ihbarda bulunması üzerine ekipler alarm durumuna geçti. Adrese gelen ekipler, karavanın içerisinde olabileceğini düşünerek seslendikleri kişinin kapısını açmaması üzerine itfaiyeden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile karavanın kapısı açılırken, yapılan kontrolde içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Haber alınamayan A.Ç.'nin akıbeti henüz belirlenemezken, ekipler ihbarcıyı bu yönde bilgilendirerek olay yerinden ayrıldı.

Kendisinden haber alınamayan 65 yaşlarındaki A.Ç.'nin başka bir şehirde ailesinden ayrı yaşadığı, daha sonra oradan ayrılarak memleketi Beyşehir'e gelip ilçe merkezindeki parkta karavanda yaşam sürmeye başladığı öğrenildi. A.Ç.'ye ait karavanın bulunduğu yerde çevredeki kendisini tanıyanların da birkaç gündür göremediği yönünde bilgi verdiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
