Beyşehir'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Sevk Edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için göle giren 9 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu ağır olan çocuk Konya'ya nakledildi.

Olay, Beyşehir'in Karaburun Plajında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Konya'dan Beyşehir'e plaja gelen 9 yaşındaki D.H., bir arkadaşı ile birlikte plajın göle girilmesi yasak olan bölümünde serinlemek amacıyla suya girdi. Göl sularında gözden kaybolan çocuk, çevredekilerin müdahalesi ile kumsala çıkarıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğa ilk müdahaleyi tesadüfen plajda bulunan bir yoğun bakım hemşiresi yaptı. Daha sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun duran kalbi, kalp mesajıyla yeniden çalıştırıldı. Çocuk ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan olay sonrası çocuğun aile fertleri fenalık geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA