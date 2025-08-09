Beypazarı'nda Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, Beypazarı Ankara yolu 16. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan vatandaşlar, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
