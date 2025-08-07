Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından narkotik madde ve silah gibi suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama ve denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 Ağustos'ta Fetihtepe Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.A.(53) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 566 mermi,2 hassas terazi, 330 gram bonzai, 136 gram kokain, 2 bin 160 uyuşturucu hap, 10 Euro, 216 Dolar ve 67 bin 800 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL