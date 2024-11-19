Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda sokakta yürürken tartışan çifte müdahalede bulunan adam, daha sonra kadına arkadan sarılarak boğazına bıçak dayadı. Kız arkadaşını kurtarmak isteyen şahıs ise belinden çıkardığı silahla adamı sırtından vurdu. Film sahnelerini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hasköy semtinde 15 Ocak Perşembe günü saat 15.30 sıralarında film gibi bir olay yaşandı. İddiaya göre; Mehmet Eray B, kız arkadaşı Kevser Belinay Ç'yle sokak yürüdüğü esnada tartışmaya başladı. O sırada sokaktan geçen Mustafa P, tartışan çifte sözlü müdahalede bulununca Mehmet Eray B, "Sana ne, sen ne karışıyorsun!" diyerek tepki gösterdi.

KADININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Mehmet Eray B'nin sözlerine sinirlenen Mustafa P, Kevser Belinay Ç'nin arkasından sarılarak cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın erkek arkadaşına "Kurtar beni" diye bağırdı.

SİLAHLA SIRTINDAN VURDU

Mehmet Eray B. belinden çıkardığı silahı Mustafa B'ye doğrultunca arbede çıktı. Mustafa P. kaçmaya çalışırken Mehmet Eray B. tarafından sırtından vuruldu. Mustafa P, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa P. ameliyatının ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mehmet Eray B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Mehmet Eray B'yi olaydan aylar sonra Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIN BOĞAZINA BIÇAK DAYIYOR, ÇOCUK DA ADAMA SIKIYOR"

Olayın görgü şahidi bir vatandaş yaşanan dehşet anlarını şu ifadelerle aktardı:

"Elinde bıçak olan Mustafa isimli kişi, kızın boynuna bıçak dayıyor. Çocukta bırak vururum diyor. Sonra olayın devamında çocuk silahı çekip adama sıkıyor. Aşağıya geçerken tekrardan silah doğrultuyor. Merminin etkisiyle adam yere çakılıyor, elinde de hala bıçak vardı. Çocuk kaçıyor fırının önüne kadar onu kovalıyor. Araçların önünden dönüp tekrardan aynı sokağa girip kaçıyor. Ekipler geldi, yaralı önce yere oturtuldu sonra ambulans gelince müdahale yapılıp hastaneye kaldırılıyor. Durumu ciddi değildi, kendi başına hareket edip konuşabiliyordu. Ambulans çağırın beni vurdu gibi şeyler söylemiş."

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mustafa P'nin tartışan çifti uyardığı, bunun üzerine Mustafa P. ile Mehmet Eray B. arasında arbede çıktığı, Mustafa P'nin Kevser Belinay Ç'nin boğazına bıçak dayadığı ardından Mehmet Eray B'nin Mustafa P'ye silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmin Alıç:

Neden herkeste silah var

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Dalhançer:

Bu olay anca bu kadar yanlış anlatılır ulan adam kadına şiddet eden çocugu uyarıyor cocuk artislik yapınca tokatlıyor görmüyormusunuz cocuk silaha davranıyor hemen adamda kendini kurtarmak için kızı siper alıyor yuh yaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.