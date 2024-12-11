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Esad devrilince Suriyeli esnaf lokma dağıttı

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Suriye'de muhalif güçlerin Şam'a girişini kutlamak için, Kasımpaşa'da Suriyeli bir esnaf vatandaşlara ücretsiz lokma dağıttı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a kadar ilerlemesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş ve Besar Eşad, Rusya'ya kaçmıştı.

Kasımpaşa'da Suriyeli bir esnaf, muhaliflerin Şam'a girmesini kutlamak için ücretsiz lokma dağıttı. Suriye'de muhalif güçlerin Şam'a girdiklerini açıklamasının ardından Türkiye'de Suriyeliler kutlama yapmıştı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da Suriyeli bir esnaf ise aracıyla geldiği meydanda vatandaşlara ücretsiz lokma dağıtarak sevincini paylaştı. Esnafın LED tabelasında ise "Esat düştü, bu sevinci paylaşmak için lokma ikram ediyorum" yazdığı görüldü.

Esad devrilince Suriyeli esnaf lokma dağıttı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

içimizdeki ingiliz aşıklarından yine kat kat Türk ve müslümanlar.

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Haber YorumlarıElban Özmen:

git ülkeden dağıt

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