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Beyoğlu'nda sokak ortasında nişanlısı olduğu iddia edilen kadını darbetti

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Beyoğlu Kasımpaşa'da bir kişi, nişanlısı olduğu iddia edilen kadına sokak ortasında küfrederek ve darbederek şiddet uyguladı. Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi'nde gerçekleşti. Giderek büyüyen tartışma sonucunda adam, kadını saçından çekerek darbetti. Şiddet uygulayan kişi, kadını tehdit ederek motosikletine bindirdi. Kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Kasımpaşa'da gece saatlerinde bir kişi, nişanlısı olduğu iddia edilen kadına sokak ortasında küfrederek darbetti. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir kadın ile nişanlısı olduğu iddia edilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmada, adam kadının saçından çekerek darbetti.

SAÇINDAN ÇEKTİ, TEHDİTLE MOTORA BİNDİRDİ

Birçok kez küfür de eden kişi, kadını saçından bir daha çektikten sonra motosikletine doğru yöneldi. Ardından da kadını tehdit ederek motosikletine bindirdi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda sokak ortasında nişanlısı olduğu iddia edilen kadını darbetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNazan Yılmaz:

adaletin koruyamayacağını bildiği için çoğu kadın şikayetçi olmuyor. Geldiğimiz durum çok kötü

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

her sorunun sebebi eğitim sistemimiz Bilincisiz bir toplum var kesinlikle Din saatleri sayısı artırılmalı yoksa gititce vahsjlesen toplum olacagiz

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