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Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini darbederek öldüren şahsı otel çalışanı böyle yakaladı

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Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini darbederek öldüren şahsı otel çalışanı böyle yakaladı Yabancı uyruklu sevgilisi otel odasında darbetti Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, kaçan şüpheli otel çalışanı tarafından böyle yakalandı Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir kişi yabancı...

Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini darbederek öldüren şahsı otel çalışanı böyle yakaladı

Yabancı uyruklu sevgilisi otel odasında darbetti

Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, kaçan şüpheli otel çalışanı tarafından böyle yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darp ederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel görevlisi tarafından yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir otelin 1'inci katında meydana geldi. Maıa A. ve Mehmet E. isimli iki sevgili kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı. Otel görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre Mehmet E., hatırlayamaadığı bir cisimle yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A.'ya vurdu. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, Mehmet E. otelden kaçarak uzaklaştı.

Şüpheli şahsı otel çalışanı kıskıvrak yakaladı

Otelden koşarak uzaklaşan Mehmet E.'yi gören otel çalışanı Hakan Karaçam, peşinden koşarak şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bu sırada olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Maıa A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan otelin de mühürlendiği öğrenildi.

"Kanlar içerisinde yerde yatıyordu"

Olayın ardından yabancı uyruklu kadının kanlar içerisinde yerde yattığını iddia eden otel çalışanı Halan Karaçam, "Tartışma vardı. Bende sese gittim, çıkış saati geldi diye uyarmak için. Sonra kadının bağırışı biraz çoktu, o yüzden çıkmanız gerekiyor dedim. Adam bana 10 dakika içerisinde çıkacağım dedi. Üzerinde hiçbir şey yoktu. Bende tamam dedim. Aradan bir yarım saat geçti içeriden ses gelmedi. Bende kameradan izliyordum ve adamın çıkışını gördüm. Kapının önünde yakaladım adamı. Daha sonra 112'yi aradım ambulans geldi. Ben olaydan sonra gördüm kadını, kanlar içerisinde yerde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

O anlar kamerada

Otel görevlisi Hakan Karaçam tarafından yakalanan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından göz altına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli şahsın Karaçam tarafından yakalandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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