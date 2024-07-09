Alevlerin arasında uyandı! Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı boş bir binada oturan iki kişinin çıkarttığı ateş nedeniyle daire alev alev yandı. Arkadaşıyla birlikte alevlere uyanan binadaki bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi bıçakladı.

DAİREDE YAKTIKLARI ATEŞ ETRAFA SIÇRADI

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı. Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

YANGIN ÇIKARAN KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KIZ ARKADAŞINI DIŞARI ÇIKARDI

O sırada binada bedensel engelli kız arkadaşıyla bulunan bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı. Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken, şahıs ise engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Doğalgaz ekipleri ise vanayı kapatarak yangının büyümesini önledi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği engelli genç kız taburcu edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.