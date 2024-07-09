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Alevlerin arasında uyandı! Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı

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İstanbul'da 5 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangına uykusunda yakalanan ve kendini hemen dışarı atan bir kişi yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi bıçakladı ve bedensel engelli kız arkadaşını kucağında binadan çıkarttı.

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı boş bir binada oturan iki kişinin çıkarttığı ateş nedeniyle daire alev alev yandı. Arkadaşıyla birlikte alevlere uyanan binadaki bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi bıçakladı.

DAİREDE YAKTIKLARI ATEŞ ETRAFA SIÇRADI

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı. Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Alevlerin arasında uyandı! Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı

YANGIN ÇIKARAN KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KIZ ARKADAŞINI DIŞARI ÇIKARDI

O sırada binada bedensel engelli kız arkadaşıyla bulunan bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı. Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken, şahıs ise engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı.

Alevlerin arasında uyandı! Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Doğalgaz ekipleri ise vanayı kapatarak yangının büyümesini önledi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği engelli genç kız taburcu edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Alevlerin arasında uyandı! Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı

Alevlerin arasında uyandı! Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Beyoğlu 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Harbi Vatandaş:

Bu gence asla ceza verilmemeli.

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