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Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, iki bina boşaltıldı

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Beyoğlu'nda iki bina, önlerindeki istinat duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla boşaltıldı. Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli saatler yaşandı.

Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, iki bina boşaltıldı

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Örnektepe Mahallesi'nde yer alan 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu 2 binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi.

Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, iki bina boşaltıldı

İKİ BİNA TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalarda oturanların belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi. Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışması başlatıldı.

Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, iki bina boşaltıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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