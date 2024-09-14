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Beyoğlu'nda Halk Otobüsü Yangını: Ürün Hasar Gördü, Yaralı Yok

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Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde, durakta bekleyen bir İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü, olayda yaralı veya ölü olmadığı bildirildi.

Beyoğlu'nda durakta kalkış saatini bekleyen İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fındıklı otobüs durağında kalkış saatini bekleyen 34 HO 2543 plakalı İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yolcular panik içerisinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında otobüste hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cihangir Mahallesi Beyoğlu İETT

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