Beyoğlu'nda Faslı Kadın Rezidansında Ölü Bulundu, Arkadaşı Kaçtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Faslı bir genç kadın, erkek arkadaşının dairesinde ölü bulundu. Olay yerinde kokain ele geçirildi. Arkadaşının kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı, daha sonra Bursa'da yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Faslı genç kadın, erkek arkadaşının yaşadığı rezidanstaki dairede ölü bulundu. Evde bir miktar kokain ele geçilirken, güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını söyleyerek kaçan şahıs ise Bursa'da yakalandı. Rezidansta yaşananlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

Olay 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faslı Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşı A.A.'nın yaşadığı rezidanstaki dairede buluştu. Aboucheikh bir süre sonra rahatsızlanınca A.A. panikleyerek aşağı indi ve güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını belirterek sağlık ekiplerine haber vermesini istedi ve oradan hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri de dairede yaptığı aramada kokain buldu. A.A.'nın ise Bursa'ya gittiği belirlendi. Yıldırım ilçesinde kaldığı belirlenen A.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan rezidansta yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

