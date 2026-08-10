Kira Anlaşmazlığı Cinayeti: İhbarcı Komşu Tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binadan kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedenini buldu. Değirmencioğlu'nun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, polise ihbarda bulunan ve olayın ardından ifadesi alınan komşusu Mehmet Şerif Tayık, çelişkili ifadelerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti kira anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini iddia eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos Cuma günü Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şerif Tayık (45), oturduğu binadan kötü kokular geldiğini belirterek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede evde Agop Değirmencioğlu'na (64) ait cansız bedeni buldu.

Boyun bölgesinde bıçak darbeleri tespit edildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Değirmencioğlu'nun arka ve yan boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Değirmencioğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbarcı komşunun ifadeleri şüphe uyandırdı

Olayın cinayet olduğunu değerlendiren polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek Değirmencioğlu'nu son gören kişilerden biri olan Mehmet Şerif Tayık'ın ifadesine başvurdu. Tayık'ın ilk ifadesinde, "Ben eve girdiğimde hareketsiz yatıyordu" dediği öğrenildi. Tayık'ın ifadelerinde çelişkiler tespit eden polis ekipleri, şüphelinin üzerinde yoğunlaşarak Tayık'ı gözaltına aldı. Emniyette yeniden ifadesi alınan Tayık, bu kez cinayeti itiraf etti.

Kira anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti

Şüpheli Tayık'ın ifadesinde, "Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüm" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şerif Tayık, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay hakkında konuşan mahalleli Celal Kılıç isimli vatandaş, "30 yıla yakın Tarlabaşı'ndayım. Agop benim komşum olur, nereye baksan 30-35 yıldır tanıyorum. Çok iyi bir insan, yani kimseye zararı yoktu. Bir tane adam almış işte, acımış adamı almış, kiracı olarak almış. Kira falan almıyormuş arkadaşı ve maddi manevi yardımcı oluyormuş. Artık herhalde para için vurmuş. Kimseye borcu yoktu zaten. Agop'un maddi durumu iyiydi. Tam bu, yıkık binada kalıyordu ama kendisi burada büyüdüğü için binayı terk edemiyordu. Arkadaş, ne olmuşsa artık öldürmüş ve sonra iki gün sonra kendisi polisi arıyor. Binada kötü olduğunu söylüyor. İşte iki gün neredeydin o zaman, hiç binaya gidip çıkmadın mı? Zaten merdivende öldürülmüş. Yani evin içinde değil, merdivende, koridorda öldürülmüş. Arayınca elinde kesik izleri falan var artık, kan izleri var, polisi aramış. Polis soruşturma yaparken kendisi itiraf ediyor. Öldürdüğünü itiraf ediyor. Yazık oldu yani. Para için insan canına kıymazlar. Ayıp diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı