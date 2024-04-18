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Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs tutuklandı

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Beyoğlu'nda bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Restoranın iş yeri sahibi ve işletme müdürü ise serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçmişti. Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.'ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K., işletme müdürü A.G. ve görüntülerdeki askeri üniformalı Y.J., Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yakalanan A.K. ve A.G ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Servis yapan Y.J. ise "Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Y.J çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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