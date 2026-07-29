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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iş yerinde korkutan yangın

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iş yerinde korkutan yangın
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, bir restoranda yangın çıktı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, bir restoranda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstiklal Caddesi üzerindeki bir restoranda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın nedeniyle kısa süreli panik oluştu. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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