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Çocuklar, el frenini indirdi, kayan araç kaza yaparak caddeye çıktı

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İstanbul'da3 ve 5 yaşlarındaki 2 kardeş, babaları aracın camını temizlediği sırada el frenini indirdi. Baba, kayan aracı durdurmaya çalışırken, çevredekiler ise kapıyı açarak içeriye girmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen kayan araç, önce park halindeki bir servis minibüsüne çarptı ardından trafiğe çıkarak bariyerlere vurdu. Facianın eşiğinden dönülen olayda aracın çarptığı servisi minibüsü şoförü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

BABALARI ARAÇTAN İNİNCE EL FRENİNİ İNDİRDİLER

Faciadan kıl payı dönülen olayın yaşandığı adres İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı oldu. Aracını benzin istasyonunun kenarına çeken Halit Gündüz, camları silmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan 5 yaşındaki Mustafa Gündüz ve 3 yaşındaki Ahmet Gündüz isimli iki kardeş, önce emniyet kemerlerini çıkardı ardından el frenini indirdi. Böylece araç bir anda kaymaya başladı.

Çocuklar, el frenini indirdi, kayan araç kaza yaparak caddeye çıktı

KAYAN ARAÇ, VURDUĞU MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜNÜ SAVURDU

Neye uğradığını şaşıran Gündüz, içinde çocuklarının bulunduğu aracı, arkasına geçerek durdurmak istedi. Çevredekiler de Gündüz'ün yardımına koştu. Kapıyı açarak içeri girmeye çalıştılar. Ancak adamların, çabası sonuç vermedi. Gündüz ve çevredekiler aracı durmaya çalışırken, Mustafa Karadaş, ise yol kenarına park ettiği servis minibisüyle uğraşıyordu. Kayan hafif ticari araç, servis minibüsüne çarptı. Park halindeki aracında temizleyen Karataş çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kayan araç caddeye çıktı, faciadan dönüldü

Çocuklar, el frenini indirdi, kayan araç kaza yaparak caddeye çıktı

CADDE ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE VURARAK DURDU

Ardından trafiğin aktığı caddeye çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi. Servis sürücüsü Mustafa Karadaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Halit Gündüz ve araçta bulunan çocukları büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Mustafa Karadaş'a müdahalede bulundu. Araçlarda hasar oluştu.

Çocuklar, el frenini indirdi, kayan araç kaza yaparak caddeye çıktı

"ARAÇ GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİM"

Kazada yaralanan Mustafa Karadaş, "Ben tam servisin kenarına geçiyordum. Araç çarptı ve ben düştüm. Ben burada temizlik yapıyordum. Ama burada araç geleceğini ben hiç tahmin etmedim. Ben aracın arkasına düştüm. Düşmenin etkisiyle yaralandım. Araç vurdu yani" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR ARABANIN EL FRENİNİ ÇEKMİŞ"

Kayan aracının el frenini çocuklarının çektiğini söyleyen Halit Gündüz, "Arabayı park etmiştim. Çocuklar el frenini çekmişler. Araba kaymış. Verilmiş sadakamız varmış. Adama bir şey olmamıştır inşallah. Çocukların emniyet kemeri takılıydı. Onları da çıkarmışlar. Vitesteydi araba onu da çekmişler. Çocuklarım yapmış" dedi.

Seyir halinde giderken kazayı gören Naz Deniz, "Ne olduğunu anlamadık biz yolda geliyorduk. Ondan sonra siyah araba önümüze çıktı sonra da şoför frene bastı" diye konuştu.

Çocuklar, el frenini indirdi, kayan araç kaza yaparak caddeye çıktı

Çocuklar, el frenini indirdi, kayan araç kaza yaparak caddeye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ulas Toplar:

bence bu arkadaş arabanın el frenini önceden çekmemiş. Yoksa üç ve beş yaşındaki çocuklar debriyaja basarak vitesi nasıl boşalıyorlar araç otomatik vites olsa bile yapamazlar bence çocukların babası yalan söylüyor.

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Vural Akbıyık:

park/stop halindeki araçta debriyaja basmadan vites boşa alınabilir. sadece vites kolunu ortaya çekerek boşa atılabilir

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Evet 3 ve 5 yaşındaki çocuklar vitesi de boşa almışlar tabii

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o zen:

adam belki viteste bırakmadı ne alaka

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