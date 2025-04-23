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6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Beylikdüzü Restaurantında Deprem Panik Yaratmış

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir restaurantta meydana gelen panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. 6.2 büyüklüğündeki depremin etkisiyle müşterilerin balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görüntülendi.

Beylikdüzü restaurantta yaşanan panik anları kamerada

Müşterilerin korkudan restaurantın balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan bir restaurantta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların panikle kaçtığı ve bazı müşterilerin korkudan restaurantın balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir restaurantta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, avize sallanırken, panikleyen vatandaşların kaçmaya başladığı görülüyor. Bazı vatandaşlarla restaurant balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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