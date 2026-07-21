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Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı

Beylikdüzü'nde trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı
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Sol şeritte durup sağ şeride geçmek isteyen sürücü, arkasındaki taksicinin korna çalmasına sinirlenerek küfür etti, takip edip yolunu kesti ve aracı yumrukladı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir trafik magandası, sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen maganda, küfürlerle taksiciyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken sol şeritte duran sürücü, sağ şeride geçmek istedi. O sırada arkasındaki taksici korna çalarken, tepki gösterilmesine öfkelenen adam küfür etmeye başladı. Taksicinin ilerlemesi üzerine uzun süre takip ederek yolunu kesen trafik magandası, ardından aracından inerek taksiyi yumrukladı.

Küfür ve tehditler savuran adamın o anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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