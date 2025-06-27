Beylikdüzü'nde Metruk Villada Erkek Cesedi Bulundu

Beylikdüzü'nde Metruk Villada Erkek Cesedi Bulundu
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Beylikdüzü'nde bir metruk villada, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay, vatandaşların villanın çatısına çıkmaya çalışırken içeri girmesiyle ortaya çıktı ve cesedin Türkmenistan uyruklu Hudaybergenov'a ait olduğu tespit edildi.

Beylikdüzü'nde metruk bir villanın içerisinde erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunan ceset polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında Adli Tıp Morguna kaldırıldı

Olay, saat 20.37 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Galip Esmer Caddesi üzerinde bulunan metruk bir villanın içerisinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu. Üç vatandaşın metruk binanın çatısına çıkmaya çalışırken villanın içerisinde bulunan bir odada iple asılı halde erkek cesedi bulması üzerine polise haber verildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda cesedin Türkmenistan uyruklu Hudaybergenov isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Cesedin bir süredir binada olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürütürken, ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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