Beylikdüzü'nde Kamyonetin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Beylikdüzü'nde Kamyonetin Çarptığı Çocuk Yaralandı
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Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Abdulameer K.'ya kamyonet çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulameer K. (15) isimli çocuğa, Safar S. idaresindeki 34 LU 17 plakalı kamyonet çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonetin çarpma anları yer aldı.

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Sinan Susuz isimli vatandaş, "Siyah tişörtlü çocuk, birden yolun ortasına atladı. Karşı şeritten gelen kamyonet de onu görmedi çocuğa çaptı. Bizde koşarak ilk yardıma geldik. O esnada hemen 112 sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleyi yaptılar ve götürdüler. Allah acil şifalar versin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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