Beylikdüzü'nde Deprem Anında Camii Minaresinin Sallanma Anı Görüntülendi
İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Fatih Sultan Mehmet Camii'nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'nde cami minaresinin sallanma anı kamerada
İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde depremde Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHSUN IŞIKLI - 3.Sayfa