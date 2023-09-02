Beylikdüzü'nde Alkollü Saldırgan Market Çalışanını Bıçakladı

Beylikdüzü'nde bir markette yaşanan olayda alkollü bir saldırgan, tartıştığı market çalışanını bıçaklamak istedi. Diğer çalışanın müdahalesiyle korumaya çalışan market çalışanı ise karnından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları dehşet vericiydi.

- Beylikdüzü'nde arkadaşını korumaya çalışan market çalışanı böyle bıçaklandı

Markete giren saldırgan çalışanı bıçaklayıp dehşet saçtı

Markette bıçaklama anları kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde tartıştığı market çalışanını bıçaklamak isteyen alkollü saldırgan, arkadaşını korumaya çalışan diğer personeli karnından bıçakladı. Şüpheli, olay yerinden kaçıp kayıplara karışırken yaralanan çalışan ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik ve dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz alkollü şahıs, markete girdi. İçeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı. Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen şahıs, tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı. Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti. O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın K., şahıs tarafından karnından bıçaklandı. Aldığı darbe sonrası yere düşen Aydın K., ayağa kalkarak dışarı doğru koşmaya başladı. Bıçaklı saldırgan ise ürünleri dağıtarak marketten çıkıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Aydın K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Markete gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin şahsı arama çalışmaları devam ederken yaralı çalışanın durumunun ağır olduğu söyleniyor. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.