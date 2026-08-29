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Beykoz'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayalara Çarptı: 6 Yaralı

Beykoz'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayalara Çarptı: 6 Yaralı
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Beykoz’da kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra bir dükkana girdi.

Beykoz'da kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra bir dükkana girdi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Merkez Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 GZ 2127 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Otomobil daha sonra cadde üzerindeki bir dondurma dükkanına çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fevzi Paşa Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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