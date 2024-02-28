Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Beykoz'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

FABRİKADAKİ YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir fabrikada çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

İşte bölgeden fotoğraflar: