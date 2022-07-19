Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler

Beykoz'da bir eve giren 3 hırsız, yedek anahtarını alıp çaldıkları otomobil ile başka bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Beykoz'da meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girmek istedikleri evin bulunduğu sokağa yürüyerek gelen 3 hırsız, bir süre sokakta gözcülük yaptı. Daha sonra içlerinden bir kişi sokak üzerinde bulunan evin mutfak camından içeriye girerek kavanoz içerisinde bulunan Aydın Özdemir'in sahibi olduğu otomobilin yedek anahtarını, telefon, kol saati ve bir miktar parayı aldı. Evin içerisinde ev sakinlerinin olmasını umursamayan hırsız dakikalar içerisinde evden çıkarak park halinde bulunan Kia marka otomobili çalarak diğer iki arkadaşıyla birlikte sokaktan hızla uzaklaştı. Uyandığında otomobilini kapısının önünde göremeyen otomobil sahibi Aydın Özdemir, durumu fark ettikten sonra hemen polise ihbar etti. Hırsızların çaldıkları otomobil ile sokaktan hızla uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çaldıkları otomobil ile 1 gün sonra Çekmeköy'de başka bir eve girmeye çalıştılar

Yaşanan bu hırsızlık olayından bir gün sonra hırsızlar, çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de başka bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. Çevredekilerin fark etmesi sonucu 1 gün önce Beykoz'da çaldıkları otomobil ile olay yerinden uzaklaşan hırsızlar bir süre sonra gözden kayboldu. Hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Daha taksitini bile ödemediğim arabamı çaldılar"

Henüz son taksitlerini ödemediği otomobili çalınan Aydın Özdemir, "Olay gece oluyor, yokuştan yaya olarak geliyorlar. 3 kişi mutfak camından içeri girip arabamın yedek anahtarını alıp 20 dakika içerisinde arabayı geri çıkartıp geldikleri yerden gitmişler. Tek otomobilimdi. 2 senelik birikimim vardı bu araçta. Başka birikimim de yok. Ben dişimden tırnağımdan birikimimle yaptım. Arabamın 2 taksiti daha duruyordu. Daha taksitini bile ödemediğim arabayı çaldılar. Emniyetten gerekli çabayı göstermelerini ve aracımı bir an önce bana teslim edilmesini istiyorum" dedi.

"Bu benim tek birikimimdi, ben bir daha o arabayı yerine getiremem"

Tek birikimi olan otomobili çalınan Aydın Özdemir, "Bu benim tek birikimimdi. Ben bir daha o arabayı yerine getiremem. Bu sabah sosyal medyadan öğrendik, aracımla Çekmeköy'de plakaları sökülmüş bir şekilde daireye hırsızlık amaçlı girme teşebbüsünde bulunmuşlar. Eve giremeyince benim aracıma biniyorlar ve oradan uzaklaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa