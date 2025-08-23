Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan esi Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, cezaevinde evlendi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül cezaevinde dünya evine girdi.

GÖZALTINA ALINIRKEN KAPIYI AÇAN BAŞKAN YARDIMCISIYLA EVLENDİ

Gül ile gözaltına alındığı gün evin kapısını açan diğer Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç, cezaevinde kıyılan nikahla evlendi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında Nisan ayında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Gül, savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAPIYI BİLGEHAN MURAT MİNİÇ AÇMIŞTI

Fidan Gül'ün evine gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için gelen polislere kapıyı Bilgehan Murat Miniç açmış, Gül'ün gözaltına alınmasının ardından evde arama ve el koyma işlemi yapan polisler, buldukları 1 milyon liraya el koydu.

Gül, emniyetteki ifadesinde paraların 59 bin lira, 20 bin 678 dolar ve 170 euroluk kısmının Bilgehan Murat Miniç'e ait olduğunu söyledi.

Gül, "Bilgehan Murat Miniç isimli şahıs gözaltına alınacağımı söylemem üzerine yanıma gelmiştir. Gözaltına alınacağım bilgisini nereden öğrendiğimi kimseyi zor durumda bırakmamak için söylemek istemiyorum. Ev adresimde çıkan Murat beye ait para ile alakalı kendi özel hayatımla ilgili bir konu olduğu için cevap verememekteyim." dedi.