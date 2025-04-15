Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, hakkında Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

KAPIYI DİĞER BAŞKAN YARDIMCISI AÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan Gül'ün Beylikdüzü'nde bulunan adresine gitti. Saat 7.30'da konutun zilini çalan polislere kapıyı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı. Fidan Gül'ün nerede olduğu sorulan Miniç, polislere içeride cevabı verdi.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bilgehan Murat Miniç'in daha önce de Beykoz Belediyesi kültür merkezinde çalışan özel güvenlik kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

"SADECE SELAMLAŞMA" DEMİŞTİ

Görüntülerden sonra Miniç konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Miniç, görüntülerin "Sadece selamlaşma" olduğunu söylemişti.

EŞİYLE BİRLİKTE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Miniç, "Videoların aslında mekana giriş çıkışta olan selamlaşma olduğu bellidir. Bu görüntüleri temin eden, hazırlayan ve yayanlar hakkında eşimle birlikte yapmış olduğumuz şikayete ilişkin işlemler Beykoz Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam etmektedir" demişti.